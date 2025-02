Pegasus: Chance für Unternehmen aller Generationen

Die Sieger erhalten die Statuen bei der Galanacht der Wirtschaft am 5. Juni im Brucknerhaus.

Gold, Silber und Bronze: Zum 32. Mal werden am 5. Juni im Linzer Brucknerhaus die begehrten Pegasus-Statuen an heimische Unternehmen vergeben. In fünf Kategorien ist die Bewerbung für den Wirtschaftspreis, den die OÖN mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, dem Land Oberösterreich, der Wirtschaftskammer, der Industriellenvereinigung und KPMG vergeben, möglich.

Hier geht es zur Bewerbung

Gesucht werden "Leuchttürme", die über die Landesgrenzen hinaus strahlen, sowie "Innovationskaiser", die sich in den vergangenen Jahren mit ihren Ideen und Produkten durchsetzen konnten.

Die Kategorie "Erfolgsgeschichten" richtet sich an Unternehmen mit längerer Geschichte, und bei "Zukunftshoffnungen" werden vielversprechende Start-ups (Unternehmen, die jünger als fünf Jahre sind) ausgezeichnet. Bewerben kann man sich auch als "Unternehmerin/Managerin des Jahres".

Ende April werden die Finalisten bekannt gegeben, dann wählt eine Jury die Gewinner. Die Reihung der Start-ups wird bei der Gala vom Saalpublikum per Live-Voting entschieden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.