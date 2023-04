Pegasus: Buchnahversorger und Tischlerdynastie

Die Liste an Unternehmen, die sich für den Pegasus, den bedeutendsten Wirtschaftspreis des Landes, bewerben, wird täglich länger. Der Preis wird heuer zum 30. Mal von den OÖN und ihren Partnern vergeben. Noch bis Freitag, 14. April, können sich heimische Unternehmen in fünf Kategorien (Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen und Unternehmerin/Managerin des Jahres) bewerben. Unter nachrichten.at/pegasus2023 können Links, Bilder und Dokumenten hochgeladen werden. Zudem sind die Unternehmen aufgerufen, uns dort ihre "neuen Wege" zu schildern: So lautet das Motto des diesjährigen Pegasus.

Die Chance bereits genutzt hat Melanie Hofinger. Mit ihrer Meritas Holding betreibt sie sieben Buchhandlungen in Oberösterreich. Sie sieht sich selbst als "Buchnahversorgerin", hat unter anderem einen Buchautomaten vor der Veritas-Filiale in Linz installiert. In ihren Filialen bildet Hofinger auch beeinträchtigte junge Menschen aus. Die Buchhandelsbranche, so Hofinger, sei immer noch männlich dominiert: "Ich bin froh, dass ich mit meinen Ideen frischen Wind in die Branche bringen kann." Sie hat sich bei den Erfolgsgeschichten, als Zukunftshoffnung und als Unternehmerin des Jahres beworben.

Kurt und Klara Reisinger Bild: (OÖN)

Ebenfalls bei den Erfolgsgeschichten dabei ist die Tischlerei Anrei aus Pabneukirchen (Geschäftsführer: Kurt Reisinger): Er führt das Unternehmen in vierter Generation. Mit seiner Tochter Klara steht bereits die fünfte Generation in den Startlöchern. In den 1990ern war Anrei die weltweit erste Tischlerei, die die Oberflächenbehandlung auf Wasserlack umstellte. 200 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Die Nominiertenliste für den Pegasus wird am 29. April in den OÖN bekannt gegeben. Die Trophäen werden am 1. Juni bei einer glanzvollen Gala im Linzer Brucknerhaus verliehen. Alle Bewerber sind eingeladen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.