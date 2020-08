Pegasus: Bewerbung nur noch heute möglich

Nun heißt es schnell sein: Bewerbungen für den Pegasus sind nur noch heute, Donnerstag, möglich. Noch bis Mitternacht können auf nachrichten.at/pegasus Fotos und Unterlagen hochgeladen werden.

Bewerbungen sind in fünf Kategorien möglich: Innovationskaiser, Leuchttürme, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen und Unternehmerin/Managerin des Jahres. Nicht bewerben kann man sich für das unternehmerische Lebenswerk: Dieser Preis wird direkt von den langjährigen Pegasus-Partnern verliehen.

Zahlreiche Bewerbungen von heimischen Unternehmen sind in den vergangenen Tagen eingegangen: In der Kategorie Erfolgsgeschichten ist Ganser Liftsysteme aus St. Peter am Wimberg dabei: Das Familienunternehmen um Geschäftsführer Bernhard Ganser beliefert Museen und Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt mit Liftsystemen – von der Universität in Cambridge bis hin zum Triumphbogen in Paris.

Bei den Leuchttürmen rechnet sich der Welser Logistikspezialist TGW Chancen aus: Das Unternehmen mit Geschäftsführer Harald Schröpf bietet hochautomatisierte Lagerlösungen an und hat bereits mit internationalen Markenartikelkonzernen wie Puma, Adidas, Zalando und Esprit zusammengearbeitet.

Daniela Majer hat sich mit ihrem Unternehmen "Naturkind GmbH" in Engerwitzdorf auf die Herstellung von Kinderwägen aus regionalen und nachhaltig gewonnenen Naturmaterialien spezialisiert. Sie hat sich in den Kategorien "Leuchttürme" und "Innovationskaiser" beworben.

Preisverleihung im Oktober

Glogar Umwelttechnik aus St. Florian bei Linz hat sich auf die Entwicklung unterschiedlich großer Reinigungsanlagen für die Industrie spezialisiert – vom Drehgestell der ÖBB bis hin zur 70 Tonnen schweren Stützwalze für die voestalpine. Das Unternehmen wird von Elisabeth Vatier und Peter Zeinhofer gebildet, sie haben sich bei den Erfolgsgeschichten beworben. Die Verleihung der Pegasus-Statuen findet am 13. Oktober im Linzer Brucknerhaus statt.

