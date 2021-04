Pegasus-Bewerber: Steine, Fleisch und 4D-Druck

Für den wichtigsten Wirtschaftspreis Oberösterreichs können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen noch bis nächsten Freitag, 23. April, online unter www.nachrichten.at einreichen.

Erst Ende März hat der Mühlviertler Natursteinspezialist Strasser Steine eine Investition von 23 Millionen Euro für den Bau einer Erlebniswelt in Sankt Martin im Mühlkreis bekannt gegeben. Geschäftsführer Johannes Artmayr rechnet sich beim Pegasus Chancen in der Kategorie "Erfolgsgeschichten" aus.

Johannes Artmayr Bild: Strasser Steine

Renate Ozlberger betreibt mit ihrem Sohn Othmar eine Fleischhauerei in Hartkirchen und hat trotz Krise investiert. Alle 35 Mitarbeiter kommen aus der Region. Ozlberger tritt in der Kategorie "Managerin des Jahres" an.

Renate Ozlberger Bild: Maringer

Auf dreidimensionalen Druck hat sich Manfred Haiberger mit seiner Linzer Firma Haratech spezialisiert. Mittlerweile wird sogar am 4D-Druck getüftelt. Haiberger hofft in der Sparte "Innovationskaiser" auf die Trophäe.

Manfred Haiberger Bild: Maringer

Diese wollen auch Johannes Sailer und das Team von 7Hauben erobern – in der Kategorie "Zukunftshoffnung". Das Start-up bietet Online-Kochkurse an, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Johannes Sailer Bild: 7Hauben

Bewerbungen beim Pegasus sind in fünf verschiedenen Kategorien möglich. Machen Sie mit!

