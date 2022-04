Pegasus: Betriebe präsentieren ihre tollen Ideen

Eine Menge Unternehmen haben bereits ihre Chance genutzt: So ist zum Beispiel das Braunauer Medizintechnik-Unternehmen Pansatori in der Kategorie Zukunftshoffnungen mit dabei. Gründer Klaus Grübl hat seine eigene Leidensgeschichte zum Anlass dafür genommen, sein eigenes Unternehmen zu gründen. 19 Jahre lang war er selbst von unangenehmen Geräuschen im Ohr, Tinnitus genannt, betroffen. Er entwickelte daraufhin einen "Tinnitusbügel", ForgTin, der hinters Ohr geklemmt wird. Grübl verweist auf wissenschaftliche Ergebnisse der Uni Regensburg: Demnach reduziert sich bei 39 Prozent der Nutzer, die den Bügel sechs Wochen lang tragen, die Lautstärke des Tinnitus.

Nachhaltige Hochzeiten werden am Stadlerhof von Margit Stadler-Schauer gefeiert: Die Bio-Lebensmittel, die in Wilhering angebaut werden, kommen auch bei den Veranstaltungen und beim Catering zum Einsatz. Die Beleuchtung ist energieeffizient, die Wärmeversorgung erfolgt über eine Pelletsheizung und eine PV-Anlage. Auf Wunsch können auch Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, Kindergeburtstage und Abenteuertage als "Green Events", also klimaneutral, ausgerichtet werden. Stadler-Schauer hat sich bei den "Innovationskaisern" beworben.

