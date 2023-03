Pegasus 2023: Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!

Täglich treffen neue Bewerbungen für den größten Wirtschaftspreis des Landes, den Pegasus, ein. Der Pegasus wird heuer bereits zum 30. Mal von den OÖNachrichten und ihren Partnern – Raiffeisenlandesbank, Land, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und KPMG – verliehen und holt die unternehmerischen Glanzlichter Oberösterreichs vor den Vorhang.

Bewerbungen für den Preis sind bis 7. April unter nachrichten.at/pegasus2023 in den Kategorien Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen und in der Sonderkategorie Unternehmerin/Managerin des Jahres möglich.

Christian Rohrhofer Bild: (Roc-Sports)

In der Kategorie "Innovationskaiser" hat sich Christian Rohrhofer mit seinem Unternehmen Roc-Sports beworben. Roc-Sports ist in Steyr beheimatet und hat sich zum Ziel gesetzt, Sportnahrungsprodukte mit Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau herzustellen. Die Rohstoffe bezieht Rohrhofer dabei von regionalen Anbietern.

Bei den "Erfolgsgeschichten" hat sich die Reichenauer Handelsfirma Watzinger (Geschäftsführer David Watzinger) beworben. Seit mehr als 67 Jahren verkauft das Familienunternehmen Fahrzeuge weit über die Landesgrenzen hinaus. Im deutschsprachigen Raum ist man nach eigenen Angaben einer der größten Quad-Händler.

Benjamin Lamplmair Bild: (Flow-Factor)

Entscheidungshilfe

Das Unternehmen FlowFactor aus Linz hat sich in der Kategorie "Zukunftshoffnungen" beworben. Benjamin Lamplmair und sein Team wollen mit einer Anwendung Schülern helfen, ihre eigenen Talente und Stärken zu erkennen, und ihnen den Übergang von der Schul- in die Berufswelt erleichtern. Das soll auch Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels helfen, geeigneten Nachwuchs für den Betrieb zu finden.

