Pegasus 2022: Wie investieren Sie in Ihre Zukunft?

Der Pegasus nimmt Fahrt auf. Die Liste an Bewerbern für den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes, den die OÖNachrichten und ihre Partner heuer zum 29. Mal verleihen, wird täglich länger. Das diesjährige Motto lautet "In die Zukunft investieren".

Auf den Gewinn in der Kategorie "Leitbetriebe" hofft der Industrierohrleitungs- und Anlagenbauer Zauner aus Wallern. Das Unternehmen konnte die Betriebsleistung im vergangenen Jahr auf mehr als 200 Millionen Euro steigern, was laut eigenen Angaben einem Plus von 50 Prozent binnen zwei Jahren entspricht. Verantwortlich für das Wachstum zeichneten demnach die neuen Geschäftsfelder von Zauner, etwa Produktionsanlagen für die Herstellung von Impfstoffen, Batteriefabriken und Rechenzentren. Die operative Leitung beim Anlagenbauer mit 263 Beschäftigten haben Andreas Beck und Roman Zauner inne, dessen Vater Manfred Gründer und Mehrheitseigentümer des Unternehmens ist.

Sechs Sparten, sechs Gewinner

Der Pegasus wird in sechs Kategorien vergeben: Innovationskaiser, Leuchtturm, Erfolgsgeschichte und Zukunftshoffnung. Schirmherrin über den Preis der Unternehmerin/Managerin des Jahres ist die Wirtschaftskammer Österreich. Nicht bewerben kann man sich für den Pegasus für das Lebenswerk. Hier wird der Sieger erst in der Gala-Nacht verraten.

Bewerben kann man sich in einer oder mehreren Kategorien. Die Einreichfrist läuft bis 8. April.

Haben auch Sie eine zündende Idee, die man der Öffentlichkeit nicht vorenthalten darf? Dann bewerben Sie sich für den Pegasus online auf www.nachrichten.at. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Links und Dokumente hochzuladen. Die Gala-Nacht der Wirtschaft ist am 2. Juni im Linzer Brucknerhaus geplant – unter Einhaltung allfällig gültiger Corona-Regeln.