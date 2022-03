Pegasus 2022: Investitionen in die Zukunft

Auch wenn es derzeit schwierig erscheint, zuversichtlich in die nähere und weitere Zukunft zu blicken, die Unternehmen tun es, indem sie investieren. Beim Pegasus wollen wir auch heuer jene heimischen Unternehmen vor den Vorhang holen, die in die Wirtschaft von morgen investieren.

Vor wenigen Tagen hat die Bewerbungsfrist für den Pegasus 2022 begonnen, der gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank, dem Land Oberösterreich, der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der Industriellenvereinigung und KPMG veranstaltet wird. Der Pegasus wird in sechs Kategorien vergeben, darunter Innovationskaiser, Leuchtturm, Erfolgsgeschichte und Zukunftshoffnung. Schirmherrin über den Preis der Unternehmerin/Managerin des Jahres ist die Wirtschaftskammer Österreich. Nicht bewerben kann man sich für den Pegasus für das Lebenswerk. Hier wird der Sieger erst in der Gala-Nacht verraten.

Bewerben kann man sich in einer oder mehreren Kategorien. Die Einreichfrist läuft bis 8. April. Eine Vorauswahl trifft die Wirtschaftsredaktion der OÖNachrichten zusammen mit den Experten der Raiffeisenlandesbank. Am 30. April wird die Nominiertenliste bekannt gegeben, die in weiterer Folge zur Jury wandert. In dieser sitzen neben den Vorjahressiegern die Partner, die OÖN sowie der emeritierte Universitätsprofessor Friedrich Schneider als Vorsitzender. Die Jury will folgende Fragen beantwortet wissen: Wie haben Sie Ihre Investitionsvorhaben und Corona unter einen Hut gebracht? Welche Innovationen sollen in den kommenden Jahren eine gute Entwicklung Ihres Unternehmens sichern? All diese Punkte fließen in die Bewertung ein.

Alle Infos auf: nachrichten.at/pegasus2022