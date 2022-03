Pegasus 2022: Investitionen in die Zukunft gesucht

Die Bewerbungen für die 29. Auflage des Wirtschaftspreises Pegasus trudeln ein. Veranstaltet wird der größte und erfolgreichste Preis des Landes von den OÖN zusammen mit der Wirtschaftskammer, dem Land und der Raiffeisen Landesbank und der Industriellenvereinigung Oberösterreich und der KPMG. Heuer steht alles im Zeichen zukunftsträchtiger Innovationen, die den Wirtschaftsstandort attraktiv machen.

Unter den Anwärtern bisher: Gallners Genusshof mit seiner gleichnamigen Genusshof Haltestelle direkt an der Wolferner Landesstraße zwischen Steyr und Linz. Dort kann man ganz ohne Personal regionale Lebensmittel kaufen. Für den Einlass ist lediglich eine Kredit- oder Bankkarte notwendig. Hinter dem Konzept stehen Christoph und Christine Gallner, die den Betrieb Aderlasserhof in Niederneukirchen übernahmen und den bestehenden Ackerbaubetrieb und die Schweinezuchtmast erweitern wollten.

"Die Genusshof Haltestelle war die größte Investition in Innovation", so der Familienbetrieb. Im Zeichen des regionalen Genusses steht auch "Der Bio Wanderbäcker" aus Leonding, der Brot oder Gebäck rein durch einen selbst angesetzten Natursauerteig und komplett ohne Hefe oder Backpulver bäckt.

"Durch diese Art Zubereitung von Backwaren, kann ich stolz sagen, dass Menschen zu mir kommen, die jahrelang keine normalen Backwaren mehr essen konnten", wie es von Bio-Wanderbäcker David Bonigut heißt. Wie der Name schon sagt, tourt der Bäcker mit einem kleinen Truck durch Oberösterreich. Nach eigenen Angaben bleibt dieser vier Mal pro Woche an den Wochenmärkten stehen.

Beworben haben sich diese Unternehmen in der Sparte "Innovationskaiser". Bewerbungen sind (auch mehrfach) weiters in den Kategorien Leuchtturm, Erfolgsgeschichte und Zukunftshoffnung möglich. Eine Unternehmerin/Managerin des Jahres wird ebenfalls bei der großen Gala am 2. Juni gekürt, nominieren Sie Ihre Chefin!

Wollen auch Sie Ihre Geschäftsmodelle der Öffentlichkeit präsentieren? Nutzen Sie die Gelegenheit und reichen Sie auf www.nachrichten.at Ihre Unterlagen ein. Die Einreichfrist läuft bis 8. April.