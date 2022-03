Pegasus 2022: Batterielösungen und Stempelerzeugung

Unter ihnen: Die Kreisel Electric mit Sitz in Rainbach/Mühlkreis. Angefangen hat der Betrieb in einer Garage in Freistadt, in der die Brüder Kreisel (im Bild Markus Kreisel, Geschäftsführer für den Verkauf) ihr erstes Elektroauto umbauten. Nun ist die Firma ein internationaler Spezialist für elektrische Batterielösungen. Beworben hat sich Kreisel in der Kategorie "Erfolgsgeschichte".

Den Sieg in dieser Sparte rechnet sich auch die TroGroup aus Wels (u. l.: Geschäftsführer Norbert Schrüfer) aus, die seit 110 Jahren Stempeln herstellt. Der Pegasus wird in sechs Sparten vergeben. Haben auch Sie ein Geschäftsmodell, das vor den Vorhang gehört? Dann noch bis 15. April auf www.nachrichten.at einreichen.