Pegasus 2021: Der Wirtschaftspreis als Mutmacher

In einem Wirtschaftsjahr wie dem vergangenen war beides gefragt. Der Pegasus 2021, der wichtigste Wirtschaftspreis des Landes, steht heuer im Zeichen des "Comebacks der Wirtschaft". Wie haben Sie und Ihre Beschäftigten die Krise bewältigt? Welche neuen Ideen hatten Sie, um aus der Not eine Tugend zu machen? Diese Punkte fließen heuer wesentlich in die Bewertung dieses alles andere als normalen Jahres ein.

Machen Sie mit beim Mutmacher-Pegasus 2021, den wir auch heuer wieder gemeinsam mit unseren Partnern Raiffeisen Landesbank, Land, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung Oberösterreich sowie KPMG veranstalten.

Alle Informationen zu den Kategorien sowie die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter www.nachrichten.at

