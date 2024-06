Paukenschlag bei Lenzing: Sielaff muss gehen, Aggarwal wird neuer Chef

Vorstandsvorsitzender Stephan Sielaff muss seinen Posten räumen, Rohit Aggarwal wird zum Vorstandsmitglied (Chief Fiber Officer) und designierten Vorstandschef ernannt. Das teilte das Unternehmen am Freitagvormittag mit.

Sielaff werde den Vorstandsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nicht verlängern, heißt es. Er werde spätestens mit Auslaufen seines Vertrages Ende März 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden. Aggarwal werde im Laufe des dritten Quartals den Geschäftsbereich Fasern übernehmen.

Lenzing hat im vergangenen Geschäftsjahr massive Sonderabschreibungen vornehmen müssen. Der Jahresverlust hat fast 600 Millionen Euro bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro betragen.

Der studierte Betriebswirt Aggarwal war über Jahrzehnte in leitenden Positionen der Textil- und Chemieindustrie in Europa, den USA und Asien tätig. Aufgrund seiner Erfahrung im globalen Textil- und Fasermarkt sei er "vollumfänglich mit dem Kerngeschäft von Lenzing in all seinen inhaltlichen und geografischen Facetten vertraut", teilt das Unternehmen mit. "Mit Rohit Aggarwal haben wir eine internationale Führungspersönlichkeit gewonnen, die die textilen Märkte, vom Rohstoff bis zur Verarbeitung umweltfreundlicher Fasern, bestens kennt", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Cord Prinzhorn.

Aggarwal sagt: "Es ist ein Privileg für mich, auf dem bereits bestehenden, starken Fundament aufzubauen und mit dem Team von Lenzing zusammenzuarbeiten, das Geschäft weiter auszubauen und das volle Potenzial Lenzings bekannter Marken zu entfalten." Sielaff wird mit folgenden Worten zituert: "Die letzten, sehr ereignisreichen Jahre waren bei der Lenzing AG von unglaublicher Tatkraft und Veränderung geprägt. Die massiven Anstrengungen und die daraus resultierenden Entwicklungen beginnen."

Wie berichtet, verkauft der bisherige Mehrheitseigentümer des Faserherstellers, die B&C-Holding, einen Teil seiner Anteile an einen neuen strategischen Partner. Der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano übernimmt um 230 Millionen Euro ein 15-Prozent-Paket von der B&C, hat eine Option auf weitere 15 Prozent im Jahr 2028 und wäre dann größter Gesellschafter.

