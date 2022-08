Passagiergrenze in London-Heathrow löst Unmut aus

Wegen Reiseandrangs und fehlenden Personals dürfen am größten britischen Flughafen London-Heathrow bis 11. September täglich nur noch 100.000 Passagiere abfliegen. Darauf reagiert nun British Airways und verkauft bis zumindest 8. August keine neuen Tickets für Kurzstreckenflüge ab Heathrow, hieß es gestern.

Die Fluggesellschaft sprach von einer "vernünftigen" Reaktion auf die Beschränkungen. Kritik am Flughafen übten Ryanair, Emirates und Virgin Atlantic. In die Gegenoffensive ging Heathrow-Chef John Holland-Kaye: "Flughäfen bieten keine Bodenabfertigung an, diese stellen Fluggesellschaften selbst bereit."