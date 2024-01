Paradigmenwechsel: Sparkasse wird sich künftig auch beteiligen

Es ist doch ein Paradigmenwechsel, der sich in der Sparkasse Oberösterreich abzeichnet. Neben dem klassischen Bankgeschäft (Einlagen und Kredite) will sie künftig auch anbieten, sich an Firmen zu beteiligen, um an deren Wachstum zu partizipieren. Vor einigen Wochen wurde die SPK OÖ Investment GmbH im Firmenbuch eingetragen. Sie gehört zur SPK Beteiligungsholding, die vor allem Sparkassen-Immobilien wie die Linzerie hält. "Es gibt das Kundenbedürfnis nach Eigenkapital, um Themen wie