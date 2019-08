Pappas mit neuer Geschäftsführung

Die drei Manager Norbert Bauer, Günter Graf und Peter Pixner sind neu in der Geschäftsführung. Sie bilden gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern Catharina Pappas und Friedrich Lixl die Führung. Die bisherigen Geschäftsführer Kai Droge und Peter Modelhart werden sich Unternehmensangaben zufolge neuen Aufgaben widmen.

Die drei Manager sind seit etlichen Jahren in leitenden Funktionen in der Automobilbranche bzw. bei Pappas aktiv. Die Pappas-Gruppe vertreibt 21 Automarken und beschäftigt an 46 Standorten in Europa 2956 Mitarbeiter.