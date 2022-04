Papierkonzern Heinzel steigerte Ergebnis

Das sei das zweithöchste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz von Heinzel nahm durch steigende Verkaufsvolumina und hohe Marktpreise um 26,5 Prozent auf 2,038 Milliarden Euro zu.

Der Vorstand der Gruppe wird per April umgebaut: Sebastian Heinzel – vormals Chief Strategy Officer – folgt Kurt Maier als Vorstandsvorsitzender nach. Maier wechselt in die Rolle des Technik-Vorstands (COO). Finanzvorständin Barbara Potisk-Eibensteiner verbleibt ebenso in der dreiköpfigen Unternehmensführung.