Papierindustrie sieht sich international benachteiligt

Grund dafür seien das kommende Energieeffizienzgesetz und jenes, das den Ausbau erneuerbarer Energie forcieren soll.

Roland Faihs, Vorsitzender der zehn Firmen der oberösterreichischen Papierindustrie, sagte in einem Mediengespräch, dass die Anstrengungen der Papierindustrie in der Vergangenheit berücksichtigt werden müssten. So sei der CO2-Ausstoß in in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 20 Prozent gesenkt worden, die Produktion sei in dem Zeitraum um 14 Prozent gestiegen. Eine Norm-Papierfabrik in Österreich habe bei vergleichbarem Ausstoß schon jetzt fünf Millionen Euro höhere Kosten zu verkraften als eine deutsche. Die Industrievertreter hätten gern eine Rückerstattung der indirekten CO2-Kosten – wie es sie in Deutschland gebe. Diese würden sie in Energieeffizienz-Maßnahmen investieren, so ihr Vorschlag.

Beim Ausbau der erneuerbaren Energie gab es erneut einen Seitenhieb auf Holz-Biomasse-Kraftwerke: Hier würden Anlagen gefördert, die technisch nicht auf dem neuesten Stand seien, so Wolfgang Spitzbart, Energiesprecher der Industrie.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.