Pandemie beschleunigt Umstellung auf Digitalsignatur

Die Coronakrise verändert auch im Bereich der wichtigen Urkunden das Leben und beschleunigt die Umstellung auf die Anwendung der digitalen Unterschrift. Das betrifft auch notariatspflichtige Rechtsgeschäfte wie den Kauf einer Immobilie oder Aktionärsversammlungen, die theoretisch auch ohne großen Saal auskommen können.

"Wir sind auf dem Weg zur E-ID schneller geworden", sagt der Präsident der oberösterreichischen Notariatskammer, Friedrich Jank, über die elektronische Identität. Diese E-ID sei die Weiterentwicklung der Bürgerkarte bzw. Handy-Signatur und lässt deutlich mehr Möglichkeiten zu.

Letztlich laufe es darauf hinaus, dass auch heikle Rechtsgeschäfte online abgewickelt werden können. Die Notare müssen freilich weiterhin die Identität der Beteiligten prüfen. Das funktioniert entweder über das Vorzeigen eines Ausweises via Videokonferenz oder aber über ein elektronisches Verfahren.

Die digitale Unterschrift, für die speziell zertifizierte Firmen herangezogen werden und die bei der Behörde RTR hinterlegt ist, biete hier ein hohes Maß an Sicherheit. "Das ist mindestens so sicher wie eine persönliche Unterschrift", sagt Jank. Viele Rechtsgeschäfte könnten mit den neuen digitalen Möglichkeiten kostensparend abgewickelt werden. Vor allem die Anreise zum Notar könnte entfallen. "Der eine Vertragspartner kann in Brasilien sitzen, der andere in England und der Notar in Österreich", sagt Jank.

Unterschriften und Dokumente würden so hinterlegt, dass es jederzeit nachweisbar sei, wenn sie verändert würden. Ab 2021 werden neue Ausweise überhaupt mit einer elektronischen ID versehen, außer, man widerspricht ausdrücklich. (dm)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.