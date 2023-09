Pandas, Anlagen, E-Autos: Chinas Power-Provinz

Pandabären überall – als Pappfigur am Straßenrand, als Werbefigur auf Bildschirmen oder lebendig in der Forschungs- und Zuchtstation in der Hauptstadt Chengdu. Wer in die Provinz Sichuan im Südwesten Chinas kommt, bemerkt rasch, dass dies der weltweit einzige Ort ist, an dem Pandabären in freier Wildbahn leben, und dass davon der Tourismus lebt.