Panasonic-Schließung in Enns: „Viele gut bezahlte Arbeitsplätze“

Panasonic will das Werk Ende Dezember schließen, 140 Mitarbeiter sind betroffen.

Nach 25 Jahren will sich der japanische Konzern Panasonic Ende Dezember von seinem Werk in Ennshafen und den 140 Mitarbeitern trennen. Wie berichtet, wird dort Leiterplattenmaterial hergestellt, die Produktion in Europa sei aber nicht mehr wirtschaftlich. Von der Gewerkschaft heißt es, dass Verhandlungen über einen Sozialplan aufgenommen werden. Es gebe eine gute Gesprächsbasis.