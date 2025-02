Palmers: Wie es zur Pleite kam und wie es weitergeht

Die Geschichte der insolventen österreichischen Traditionsunternehmen ist seit Donnerstag um ein Kapitel länger. Der Wäschehändler Palmers hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Wiener Neustadt beantragt (mehr dazu hier), das am Freitag eröffnet wurde. Details, etwa hinsichtlich Insolvenzverwalter und Gläubigerversammlung, fehlten aber. Die Veröffentlichung soll am Wochenende via Ediktsdatei erfolgen. Wie berichtet, belaufen sich die Passiva auf 51 Millionen Euro.