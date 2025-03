Palfinger verzeichnete 2024 zweitbestes Jahr der Firmengeschichte

Der Umsatz ging von 2,45 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf 2,36 Milliarden Euro im Vorjahr zurück, das Konzernergebnis sank von 107,7 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro. Man erwarte "ein gutes Gesamtjahr 2025", teilte der Konzern am Mittwochnachmittag mit.

Mit 0,90 Euro je Aktie (2023: 1,05 Euro) will der Palfinger-Aufsichtsrat und -Vorstand der Hauptversammlung am 3. April die zweithöchste Dividende seit dem Börsengang im Jahr 1999 vorschlagen. Die Bilanzpräsentation des Kranherstellers findet am Donnerstagvormittag in Wien.

Für 2025 ist das Palfinger-Management zuversichtlich: Die Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten würden sich bereits erholen, dies sollte sich ab dem zweiten Quartal auch in der Ergebnisentwicklung positiv auswirken. Man gehe "von einer weiteren Verbesserung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds aus". Im zweiten Halbjahr 2025 werde "eine wesentliche Kompensation des Ergebnisrückgangs im ersten Halbjahr" erwartet. Bis 2027 will Palfinger einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro und eine Marge beim Betriebsgewinn (EBIT) von 10 Prozent erreichen.

