Palfinger rechnet mit deutlichem Ergebnisrückgang

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger, der auch in Lengau im Bezirk Braunau ein großes Werk betreibt, rechnet für das erste Quartal 2025 mit einem Rückgang beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um rund ein Drittel gegenüber dem Vergleichsquartal im Vorjahr (54,7 Millionen Euro). Das teilte der Konzern am Freitag mit. Grund sei vor allem ein schwieriges Marktumfeld im Jahr 2024. In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll es angesichts einer bereits laufenden Erholung der "Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten" wieder bergauf gehen.

Auch für die erste Jahreshälfte (erstes und zweites Quartal) geht Palfinger aber von einem Ebit "deutlich unter dem Vorjahreswert" von 112,2 Millionen Euro aus. "Das Management geht von einer weiteren Verbesserung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds aus", heißt es weiter in der Mitteilung. "Im 2. Halbjahr 2025 wird eine wesentliche Kompensation des Ergebnisrückgangs und damit ein gutes Gesamtjahr 2025 erwartet." Am 5. März werde das Unternehmen sein Jahresergebnis für 2024 veröffentlichen.

