Palfinger lässt Geschäft in Russland vorerst nebenbei laufen

Der börsenotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger hat trotz anhaltender Krisen den Konzernumsatz um ein Fünftel auf 2,23 Milliarden Euro gesteigert. Das Konzernergebnis brach um knapp ein Fünftel auf 71,4 Millionen Euro ein.

Das Russland-Geschäft, das für rund sieben Prozent des Konzernumsatzes und für 1400 von weltweit 12.000 Mitarbeitern (3000 in Österreich) steht, macht der Konzernleitung Sorgen. Man müsse immer mit Zwangsenteignung rechnen, plane jedoch keinen "proaktiven Ausstieg", so Palfinger-Chef Andreas Klauser. Die Organisation in Russland agiere abgekoppelt, "ohne Support, Finanzierung und Datenfluss" von der Muttergesellschaft. Das Ergebnis sei erstaunlich stabil.

Nordamerika sei mit 23 Prozent Umsatzanteil der Umsatztreiber. Die Frage der Energiekosten stelle sich in Amerika nicht, die US-Wirtschaft wachse schnell und frage viele "Mitnehmstapler" von Palfinger nach. "Das ist eine Erfolgsgeschichte, die Verkäufe sind über den Erwartungen", so der Vorstandsvorsitzende. Mitnehmstapler werden auf Lkw außen mittransportiert, sodass überall unkompliziert und schnell Ware auf- und abgeladen werden kann.

Großes Wachstumspotenzial sieht Klauser auch bei den Kränen für Offshore-Windparks.

Erstmals hat Palfinger – "eine Neuerung in unserer Industrie" – dynamische Preise eingeführt. Der Angebotspreis wird an den EU-Herstellungskostenindex gebunden, um starke Kostensteigerungen nicht selbst schlucken zu müssen.

Autor Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch