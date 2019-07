Palfinger konnte Gewinn um ein Fünftel steigern

Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstandsvorsitzende Andreas Klauser einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro sowie eine operative Marge (Ebit) von neun Prozent.

Die sich verlangsamende Konjunktur wirke sich noch nicht negativ auf das Geschäft von Palfinger aus. Europa sei noch sehr stabil, in Nordamerika gebe es sogar Zuwächse, sagte Klauser gestern bei einem Pressegespräch in Wien. Einzig in China werde derzeit nicht ganz so stark investiert.

Ein Unsicherheitsfaktor sei der Brexit, weil das Chaos nicht abzuschätzen sei. "Aus Großbritannien kommen keine signifikanten Kernkomponenten", sagte Klauser. Das Land trage bei Palfinger lediglich drei Prozent zum Umsatz bei.

Eine neue Kooperation mit dem chinesischen Rettungsboot-Hersteller Neptune soll das schwächelnde Marinegeschäft bei Palfinger wieder in Schwung bringen. Das Unternehmen erhofft sich dadurch einen besseren Zugang zur asiatisch-pazifischen Schiffbauindustrie und insbesondere zum dynamischen chinesischen Kreuzfahrtmarkt.

Der Konzern beschäftigt in Summe 10.540 Mitarbeiter. Angesichts der Auftragsentwicklung soll der Personalstand in nächster Zeit weiter steigen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Brexit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.