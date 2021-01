Palfinger ist Opfer einer Cyber-Attacke

Beim börsennotierten Kranarmhersteller Palfinger herrscht derzeit Alarmstufe Rot. "Die Gruppe ist aktuell Ziel eines laufenden globalen Cyber-Angriffs", gab Konzernsprecher Hannes Roither am Montag bekannt. Ein Großteil der weltweiten Standorte sei davon betroffen. Konkret sei die IT-Infrastruktur (u.a. Emailversand und -empfang sowie die unternehmens- und produktionsrelevanten Systeme) derzeit gestört. "Das genaue Ausmaß und die Dauer des Angriffs, sowie dessen Folgen, sind derzeit noch nicht abschätzbar", so der Sprecher weiters. An der Lösung des Problems werde "intensiv gearbeitet". Der gebürtige Steyrer Andreas Klauser ist seit Juni 2018 Vorstandschef bei dem Unternehmen.

