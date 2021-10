Palfinger ist auf Rekordkurs

Nach drei Quartalen liegt der Umsatz bei 1,34 Milliarden Euro und damit 21,3 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Konzernergebnis liegt bei 71,4 Millionen Euro und damit auch deutlich über dem Rekordwert aus 2019.

Palfinger nannte am Freitag das positive globale Wirtschaftsumfeld als Grund für die gute Entwicklung. Man profitiere vom positiven Marktumfeld. Für das Gesamtjahr strebt das Salzburger Unternehmen, das auch in Lengau ein großes Werk betreibt, einen Umsatz von mehr als 1,75 Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 150 Millionen Euro an.