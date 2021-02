Palfinger fährt nach Cyber-Angriff die Produktion wieder hoch

Bis Ende dieser Woche werden international alle IT-Systeme wieder hochgefahren und die Arbeit an allen Standorten schrittweise wieder aufgenommen. "Unser Ziel ist die schnellstmögliche Normalisierung der Produktionsprozesse, um wieder wie gewohnt in vollem Umfang lieferfähig zu sein", wird der Vorstandsvorsitzende Andreas Klauser in einer Aussendung zitiert. In den nächsten Tagen und Wochen gelte es, die zeitlichen Verzögerungen wettzumachen und den guten Auftragsbestand, sowie die laufenden Anfragen zügig und effektiv zu bedienen. "Wir sind sehr froh, dass wir mit unseren rund 11.000 Mitarbeitern an den 35 Fertigungsstandorten in Kürze wieder voll durchstarten können", so Klauser.

Trotz der aktuellen Entwicklungen erwartet Palfinger-Finanzvorstand Felix Strohbichler, dass der Umsatz des ersten Quartals 2021 über dem Niveau des Vorjahres liegen wird. "Angesichts von Einmaleffekten im Zusammenhang mit dem Cyber-Angriff wird die EBIT-Marge unter dem Niveau des ersten Quartals 2020 von acht Prozent liegen", so Strohbichler. Für 2021 strebt Palfinger einen Jahresumsatz von mehr als 1,7 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von acht Prozent an.