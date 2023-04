Palfinger erwartet mehr Umsatz und höheres Ergebnis

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger, der in Lengau im Bezirk Braunau ein großes Werk hat, strebt für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von mehr als 2,4 Milliarden Euro an. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) geht man heuer von 200 Millionen Euro aus, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Ergebnisse vom ersten Quartal mitteilte. Im Vorjahr 2022 verbuchte Palfinger einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro und ein Ebit von 150,4 Millionen Euro.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat Palfinger einen Umsatz von etwa 590 Millionen Euro und ein Ebit von rund 49 Millionen Euro erwirtschaftet. Die definitiven Zahlen wird das Unternehmen am 28. April präsentieren. Der Aktienkurs von Palfinger stieg nach Bekanntgabe der Zahlen am Freitag in der Früh um 4,2 Prozent.

