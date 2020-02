Palfinger erhöht nach Rekorden die Dividende

Der Umsatz ist um neun Prozent auf 1,75 Milliarden Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis (Ebit) erreichte mit plus 17 Prozent 149 Millionen Euro. Das ergibt eine Gewinnmarge von 8,5 Prozent. Angestrebt waren neun Prozent.

Im zweiten Halbjahr gelang im Segment der Offshore-Kräne die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. 2016 hatte das Unternehmen einen nur auf das Geschäft mit der Ölindustrie konzentrierten Hersteller in Norwegen übernommen. Es folgten Restrukturierungen und eine Werksschließung. Erst mit dem Einstieg in neue Segmente, wie Kreuzfahrt-Rettungsausrüstung und das Geschäft mit Küstenwachen, gelang es, das Geschäft zu stabilisieren, schreibt Palfinger im Geschäftsbericht. Mehr als 11.100 Mitarbeiter sind an 33 Fertigungs- und Montagestandorten beschäftigt.

Das Management mit Vorstandsvorsitzendem Andreas Klauser an der Spitze will 2022 einen Umsatz von zwei Milliarden Euro und eine durchschnittliche Ebit-Marge von zehn Prozent über einen Wirtschaftszyklus hinweg erreichen. Für das heurige Jahr 2020 ist Palfinger zuversichtlich. Trotz der Unwägbarkeit der weltweiten Konjunkturentwicklung und des schwierigen Marktumfelds in Europa gehe man von einem soliden Geschäftsjahr aus.

Der Dividendenvorschlag wird von 51 auf 71 Cent je Aktie erhöht. 36 Prozent der Anteile sind in Streubesitz, den Kernaktionären gehört die Mehrheit. Das sind die Familie Palfinger, die etwas über 56 Prozent hält, und die chinesische Sany-Gruppe mit 7,5 Prozent.