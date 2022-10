Osteuropas Wirtschaft steht vor harten Zeiten

Russland hat die westlichen Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine bisher besser überstanden als erwartet, und auch die Wirtschaft der 23 Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas entwickelt sich besser als befürchtet. Das werde sich aber in den kommenden Monaten ändern, berichteten am Mittwoch die Ökonomen des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).

Weil die Erholung nach der Corona-Pandemie in vielen Ländern der Region stark war, hat das wiiw seine Konjunkturprognose nach oben revidiert. Für das Gesamtjahr 2022 wird für die EU-Mitgliedsstaaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas ein Wachstum von 3,9 Prozent erwartet, für die Westbalkanstaaten 3,1 Prozent, für die Türkei 5,1 Prozent. Das ist überall deutlich weniger als 2021, aber angesichts des Krieges überraschend gut.

Die Aussichten deuten auf harte Zeiten hin: Die Inflation ist in der gesamten Region zweistellig, in den EU-Mitgliedsländern wird sie heuer im Schnitt 13 Prozent betragen, 2023 soll sie auf acht Prozent sinken, so die wiiw-Erwartung. "Sollte Gas im Winter mancherorts rationiert werden müssen, könnten einzelne Länder in eine Rezession schlittern", sagte Branimir Jovanovic, Hauptautor der wiiw-Herbstprognose. "Das Schlimmste steht also noch bevor."

Die russische Wirtschaft ist in den ersten acht Monaten 2022 nur um 1,5 Prozent geschrumpft, die Inflation ging auf weniger als 14 Prozent zurück. Für das Gesamtjahr rechnet das wiiw mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent. Vor allem die Aktionen der russischen Zentralbank haben demnach geholfen.

Die Wirtschaft der Ukraine bricht heuer laut wiiw-Prognose um rund ein Drittel ein. Zwar könnte die ukrainische Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr um 5,5 Prozent wachsen, allerdings von einem sehr geringen Niveau aus.