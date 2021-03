Ost-Lockdown: Sozialpartner für Entschärfung

Man lehne generelle Zutrittstests im Handel ab, so die Wirtschaftskammer am Montag. Auch eine generelle FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen ohne Differenzierung für Produktionsbetriebe wolle man nicht.

Bereits in der Vorwoche hatten Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung, Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer in Niederösterreich in einem offenen Brief die Pläne als "zum großen Teil nicht umsetzbar" kritisiert.