Osram gibt AMS grünes Licht für Bieterkampf gegen Bain und Carlyle

Der deutsche Lichttechnikkonzern billigte am Mittwoch nach eigenen Angaben den Plan von AMS, ein offizielles Kaufangebot vorzulegen. Reuters hatte bereits von der bevorstehenden Freigabe berichtet.

Daraufhin stieg die Osram-Aktie im Nebenwerteindex MDax bis Börsenschluss um 3,1 Prozent auf 36,25 Euro. Das war der höchste Schlusskurs seit einem knappen halben Jahr.

AMS will die Offerte der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle überbieten. AMS plant ein 4,3 Milliarden Euro schweres Angebot von 38,50 Euro je Aktie und will dieses nun zur Genehmigung bei der Finanzaufsicht Bafin einreichen. Bain und Carlyle bieten 35 Euro je Aktie, was einer Unternehmensbewertung von vier Milliarden Euro entspricht.