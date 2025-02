Orangefarbene Motorräder auf Instagram: BMW signalisiert KTM-Übernahme

Orangefarbene Motorräder (und Autos) mit dem BMW-Logo: Solche Bilder und Videos hat BMW Motorrad auf seinem Instagram-Kanal gepostet. Orangefarbene Produkte gibt es bei BMW noch nicht. Es ist die Farbe von KTM. Damit werden die Spekulationen befeuert, wonach der bayerische BMW-Konzern tatsächlich beim Innviertler Motorradhersteller KTM einsteigt (bzw. Aktionär der KTM-Mutter Pierer Mobility wird). Auch schreibt BMW Motorrad auf Instagram "together in style, unmatched in performance" -