OpenAI: Verwirrung um Kaufangebot von Elon Musk

Das Unternehmen will attraktiver für Investoren werden.

Das Verwirrspiel um eine mögliche Übernahme von OpenAI durch Elon Musk geht in eine neue Runde. Der Milliardär sei bereit, sein Angebot zurückzuziehen, falls der ChatGPT-Entwickler seine bisherige Struktur beibehalte, hieß es in einem auf Mittwoch datierten Schreiben seiner Anwälte an ein US-Gericht. Musk hatte OpenAI und dessen Chef Sam Altman vor einem Jahr verklagt, um die Kommerzialisierung der KI-Entwicklung zu verhindern.

Vor einigen Tagen verkündete er aus ähnlichen Gründen ein 97,4 Mrd. Dollar (93,92 Mrd. Euro) schweres Übernahmeangebot. Insidern zufolge ist dieses bisher aber noch nicht offiziell beim Verwaltungsrat von OpenAI eingegangen. Musks Anwalt betonte, er habe eine "vierseitige detaillierte Absichtserklärung" an die Kanzlei gemailt, die OpenAI vertritt. Diese war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Altman hatte Musks Angebot am Rande des KI-Gipfels in Paris zuvor bereits als lächerlich bezeichnet. "Das ist ein weiterer seiner Versuche, um uns dazwischenzufunken. Das Unternehmen steht nicht zum Verkauf."

OpenAI mitten in der Transformation

OpenAI befindet sich mitten in einer Transformation. Bisher kontrolliert eine gemeinnützige Organisation die gewinnorientierte Tochter, die ChatGPT vermarktet. Ihr Einfluss soll zurückgedrängt werden, um OpenAI für Investoren attraktiver zu machen. Nur so könne man ausreichende Mittel für die weitere Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) auftreiben.

Musk hat dies mehrfach scharf kritisiert. Er möchte, dass die von ihm mitgegründete Organisation an ihrer ursprünglichen Mission festhält, als gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsorganisation eine "sichere Künstliche Allgemeine Intelligenz" zu entwickeln. Diese "Superintelligenz" soll der Menschheit dienen.

Musk will eigenen Chatbot veröffentlichen

Die auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Softwarefirma xAI ist nach Angaben ihres Chefs Elon Musk kurz vor der Fertigstellung ihres ChatGPT-Rivalen. Der Chatbot "Grok 3" solle in etwa ein bis zwei Wochen auf den Markt kommen, sagte Musk in einer Videobotschaft auf dem World Governments Summit in Dubai.

"Grok 3 verfügt über sehr starke Analysefähigkeiten. In bisherigen Tests hat Grok 3 alles übertroffen, was bisher auf den Markt gekommen ist." Der Milliardär hat mit xAI einen Konkurrenten für Google und das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI gegründet.

