US-Tech-Aktien sind der Renner beim Börsespiel

Technologie-Aktien, vor allem jene von US-Unternehmen, sind bei den Teilnehmern des OÖN-Börsespiels in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich gefragt. Besonders begehrt waren seit dem Start in der Vorwoche die Aktien des US-Chipherstellers Nvidia. Aber auch Papiere von Microsoft, Amazon und Tesla sowie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall wurden häufig gehandelt. 15.867 Käufe mit einem Volumen von 110 Millionen Euro sowie 661 Verkäufe mit einem Volumen von 4,58 Millionen Euro hat es bisher in der Erwachsenenwertung gegeben.

Ein Einstieg beim Börsespiel ist bis 26. März auf oon-boersespiel.at möglich. Jeder Teilnehmer erhält ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro und kann ohne Risiko die Welt der Börsen kennenlernen. Wer am Ende die beste Wertentwicklung hat, gewinnt. Es gibt Preise im Wert von insgesamt 38.000 Euro zu gewinnen. Der erste Preis in der Erwachsenenwertung ist ein Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro. In der Schülerwertung wird der erste Platz mit einem Hrinkow Elektro-Mountainbike im Wert von 4165 Euro belohnt. Der erste Preis in der Klassenwertung ist ein LASK-Heimspiel inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro. Zudem wird jede Woche ein zusätzlicher Sieger gekürt.

