Spielerisch Erfahrung an den Börsen sammeln

Die Entwicklungen an den Finanzmärkten hautnah miterleben, Erfahrungen sammeln und tolle Preise gewinnen: Das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich macht es möglich. Das Interesse ist groß, rund 8000 Teilnehmer sind bereits dabei. Bei den Erwachsenen weisen 42 Prozent der Teilnehmer eine positive Performance auf. Bei den Schülern sind es 30, bei den Schulklassen 34 Prozent der Teilnehmer.

Ein Einstieg beim größten Börsespiel ist noch bis 26. März auf oon-boersespiel.at jederzeit möglich. Jeder Teilnehmer erhält ein fiktives Kapital von 50.000 Euro. Wer am Ende die beste Wertentwicklung hat, gewinnt.

Auf die Sieger warten tolle Preise im Gesamtwert von insgesamt 38.000 Euro: Der erste Preis in der Erwachsenenwertung ist ein Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro. In der Schülerwertung wird der erste Platz mit einem Hrinkow-Elektro-Mountainbike im Wert von 4165 Euro belohnt. Der erste Preis in der Klassenwertung ist ein LASK-Heimspiel inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro.

Auch wird jede Woche ein zusätzlicher Sieger gekürt: Der erste Wochensieger wird am Donnerstag bekannt gegeben.

