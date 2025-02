Spannendes Börsespiel: Einstieg jederzeit möglich

Rund 9100 Teilnehmer waren am Freitag bereits beim Börsespiel von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich, das in der Vorwoche angelaufen ist, registriert: Sowohl in der Erwachsenen- (70 Prozent) als auch in der Schüler- (57 Prozent) und der Klassenwertung (65 Prozent) verzeichnete der Großteil der Teilnehmer bisher eine positive Wertentwicklung des fiktiven Spielkapitals von 50.000 Euro. Das Börsespiel läuft bis 26. März, ein Einstieg ist jederzeit unter

oon-boersespiel.at möglich. Dort gibt es auch Infos zu den Preisen.

Noch ist lange nichts entschieden: Bei den Erwachsenen führte am Freitag Tobias Mann (+14,07 Prozent) vor Michaela Schmitzberger (+13,10 Prozent), der ersten Wochensiegerin. Bei den Schülern lag Alexander Eckhart (Gymnasium Peuerbachstraße, +11,46 Prozent) vor Michael Angleitner (+10,89 Prozent). Bei den Klassen war es die 4AFMBM der Linzer Paul-Hahn-Straße (+12,57 Prozent) vor der 4CHK der HAK/HAS II Wels (+11,78 Prozent).

Mehr zur Entwicklung des Leitindex ATX lesen Sie hier.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.