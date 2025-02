Kopf-an-Kopf-Rennen beim Börsespiel

Alles ist offen beim Börsespiel von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich, das noch bis 26. März läuft. Rund 10.000 Teilnehmer sind bereits dabei, das Rennen ist knapp: In der Erwachsenenwertung führte am Mittwoch Tobias Mann mit einer positiven Depotentwicklung von +15,32 Prozent vor Kai Georg Leibnitz (+14,29 Prozent). In der Schülerwertung lag Michael Angleitner (+12,35 Prozent) vor Lucas Gschaider (+11,96 Prozent) in Front. Bei den Klassen lag die 4AFMBM des Linzer Technikums Paul Hahn (+13,72 Prozent) vor der 4CHK der HAK/HAS Wels (+13,72 Prozent) auf Platz eins.

Eine Entscheidung ist noch lange nicht gefallen. Ein Einstieg beim Börsespiel ist jederzeit unter oon-boersespiel.at möglich. Dort sind auch Informationen zu den Preisen im Gesamtwert von 38.000 Euro zu finden. Zusätzlich wird einmal wöchentlich ein Wochensieger oder eine Wochensiegerin gekürt.

