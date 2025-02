Knappes Rennen beim Börsespiel

Mit ausgewählten Zertifikaten, Fonds, ETFs und Aktien der Indizes ATX, DAX, TecDax, SMI, Dow Jones, Nasdaq, Euro Stoxx 50 und Stoxx Europe 600 können Teilnehmer des Börsespiels von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich handeln. Dieses ist in der Vorwoche angelaufen, täglich kommen neue Teilnehmer in der Erwachsenen-, der Schüler- sowie der Klassenwertung dazu. Das Rennen ist denkbar knapp. Bei den Erwachsenen führte am Mittwoch Stefan Grömer: Er hat den Wert seines Depots bisher um 10,13 Prozent gesteigert und lag vor Michaela Schmitzberger (+10,05 Prozent). Bei den Schülern führte Daniel Kerschbaummayr (+9,76 Prozent) vor Lena Neuwirth (+9,59 Prozent). Bei den Klassen lag die 4CHK HAK/HAS II Wels (+7,83 Prozent) vor der 4AFMBM der Linzer HTL Paul Hahn in Front.



Interessierte können auf oon-boersespiel.at jederzeit einsteigen. Wer die beste Entwicklung aufweist, gewinnt. Es gibt tolle Preise, für den Sieger der Erwachsenenwertung etwa einen Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro.

