Fulminanter Start beim Börsespiel

Das Börsespiel von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich ist fulminant gestartet: Rund 6800 Teilnehmer sind in der Erwachsenen-, der Schüler- sowie der Klassenwertung bereits dabei. Bei den Erwachsenen führte am Sonntag Birgit Rauscher: Sie hat den Wert ihres Depots bisher um 4,85 Prozent gesteigert. Es folgten Alexander Edinger (+4,17 Prozent) und Arif Celik (+3,84 Prozent). Bei den Schülern führte Stefan Hahn (Petrinum Linz, +2,41 Prozent) vor Sina Danner (+ 1,49 Prozent, HAK/HAS Freistadt) und Petar Popov (+1,38 Prozent, Petrinum Linz). Bei den Klassen liegt die HAK/HAS Rohrbach (+1,08 Prozent) vor der HAK/HAS Ried (+ 0,91 Prozent) und der Linzer HTL Paul Hahn (+0,64 Prozent) vorn.

Tolle Preise zu gewinnen



Ein Einstieg ist bis zum 26. März jederzeit auf oon-boersespiel.at möglich. Auf die Sieger warten tolle Preise: Der erste Preis in der Erwachsenenwertung ist ein Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro. In der Schülerwertung wird der erste Platz mit einem Hrinkow Elektro-Mountainbike im Wert von 4165 Euro belohnt. Der erste Preis in der Klassenwertung ist ein LASK-Heimspiel inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro. Zudem wird jede Woche ein zusätzlicher Sieger gekürt: Acht Mal können so jeweils Kepler-Fonds-Gutscheine im Wert von 500 Euro gewonnen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper