Der Startschuss für das 23. Börsespiel ist gefallen

Es ist das größte Börsespiel des Landes: Das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich geht in seine 23. Auflage. Mit den Aktienkursen von heute, Donnerstag, beginnt das Spiel, das bis 26. März dauert. Sie können sich jederzeit anmelden auf der Website oon-boersespiel.at.

Es sind spannende Zeiten an den Finanzmärkten: Was macht Donald Trump? Wie geht es mit den Zinsen weiter? Wie geht es beim Thema künstliche Intelligenz weiter? In diesem Umfeld ist es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglich, ein Gefühl für die Welt der Börse zu entwickeln, also wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig gibt es tolle Preise im Gesamtwert von 38.000 Euro zu gewinnen. Wer am meisten aus seinem virtuellen Startkapital von 50.000 Euro macht, ist ganz vorne dabei. Handeln kann man mit Wertpapieren aus den Indizes ATX, DAX, TecDax, SMI, Dow Jones, Nasdaq, Euro Stoxx 50 und Stoxx Europe 600 sowie mit ausgewählten Fonds, ETFs und Zertifikaten.

Der erste Preis in der Erwachsenenwertung ist ein Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro. Für den zweiten Platz gibt es Zertifikate-Gutscheine und einen Wellnessurlaub von Raiffeisen Zertifikate im Wert von 4000 Euro, für den dritten Platz Schroders-Fonds und einen Besuch bei Klassik am Dom im Wert von 3638 Euro, für den vierten Platz einen Urlaub in Österreich von der Reisewelt um 1200 Euro und für den fünften Platz Gutscheine von City Shopping Linz um 1000 Euro.

In der Schülerwertung wird der erste Platz mit einem Hrinkow Elektro-Mountainbike im Wert von 4165 Euro belohnt, der zweite Platz mit einem Apple MacBook um 897 Euro, der dritte Platz mit einem iPhone um 799 Euro – zur Verfügung gestellt von den OÖNachrichten.

Der erste Preis in der Klassenwertung ist ein LASK-Heimspiel inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro. Für die zweitplatzierte Schulklasse gibt es eine private Kinovorstellung inklusive Snacks bei Star Movie um 500 Euro, für die Drittplatzierten einen School Jump im Jump Dome Linz um 450 Euro.

Wochensieger: Auch heuer wird zusätzlich jede Woche ein Sieger/eine Siegerin gekürt. Acht Mal können so jeweils 500 Euro Kepler-Fonds-Gutscheine gewonnen werden.

