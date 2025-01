Das Börsespiel geht los

Spannung an den Finanzmärkten: Was macht Donald Trump? Wie geht es mit den Zinsen weiter? Wie entwickeln sich die Börsen? Die OÖNachrichten und Raiffeisen Oberösterreich organisieren zum 23. Mal das OÖN-Börsespiel. Mit den Aktienkursen am Donnerstag, 30. Jänner, geht es los. Sie können sich jetzt schon registrieren unter oon-boersespiel.at.

Beim Börsespiel kann man spielerisch Erfahrungen sammeln und tolle Preise gewinnen.

Der erste Preis in der Erwachsenenwertung ist ein Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro. Für den zweiten Platz gibt es Zertifikate-Gutscheine und einen Wellnessurlaub im Wert von 4000 Euro, für den dritten Platz Schroders-Fonds und einen Besuch bei Klassik am Dom im Wert von 3638 Euro. In der Wertung für Schülerinnen und Schüler wird der erste Platz mit einem Hrinkow-Elektro-Mountainbike im Wert von 4165 Euro belohnt, in der Schulklassenwertung mit einem LASK-Heimspiel inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro. Es gibt noch weitere Preise, insgesamt haben sie einen Wert von 38.000 Euro.

