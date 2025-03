Börsespiel: Mit Vollgas in die zweite Halbzeit

Beim Börsespiel von OÖN und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ist die zweite Halbzeit angebrochen: Noch bis 26. März können Interessierte unter oon-boersespiel.at teilnehmen und spielerisch die Welt der Börsen kennenlernen. Rund 11.200 Erwachsene, Schüler und Schulklassen haben ihre Chance bereits genutzt.

Jeder Teilnehmer bekommt ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro. Wer am Ende die beste Wertentwicklung aufweist, gewinnt. Man kann am Smartphone, Tablet oder PC mit Wertpapieren handeln. Noch ist nichts entschieden, ein Einstieg und auch ein Sieg sind noch jederzeit möglich. Am Sonntag führte Alexander Panagl die Erwachsenenwertung an: Er hat den Wert seines Depots um 23,85 Prozent gesteigert. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Veronika Lindner (+21,36 Prozent) und Tobias Mann (+19,54 Prozent). 44 Prozent der Teilnehmer weisen eine positive Performance auf.

Bei den Schülern führte Luisa Lettner (+18,19 Prozent) vor Armin Martetschläger (+17,63 Prozent) und Michael Neumair (+15,93 Prozent). 48 Prozent der teilnehmenden Schüler haben eine positive Entwicklung. Bei den Klassen lag die 4AFMBM des Linzer Technikums Paul Hahn (+17,59 Prozent) vor der 4AK der HAK/HAS Schärding (+12,49 Prozent) und der 4CK der HAK/HAS Ried (+10,68 Prozent) in Front. 47 Prozent haben eine positive Entwicklung.

Auf die Sieger warten tolle Preise. Der erste Preis in der Erwachsenenwertung ist ein Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro. In der Schülerwertung wird der erste Platz mit einem E-Mountainbike im Wert von 4165 Euro belohnt. Der erste Preis in der Klassenwertung ist ein LASK-Heimspiel mit Verpflegung um 2000 Euro. Zudem wird jede Woche ein Wochensieger gekürt, der einen Kepler-Fonds-Gutschein im Wert von 500 Euro erhält.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.