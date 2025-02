Börsespiel: Erste Wochensiegerin gekürt

Beim Börsespiel von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich steht die erste Wochensiegerin fest: Michaela Schmitzberger, die am 1. Februar eingestiegen ist, weist die beste Entwicklung des Spieldepots auf (+10,29 Prozent). Sie bekommt einen Kepler-Fonds-Gutschein im Wert von 500 Euro. Auch in den kommenden sieben Wochen wird jeweils ein Wochensieger oder eine -siegerin gekürt. Top-Performer im Spieldepot von Michaela Schmitzberger ist die Aktie des US-Softwarekonzerns Palantir.



Der Einstieg beim größten Börsespiel des Landes ist noch bis 26. März auf oon-boersespiel.at jederzeit möglich. Alle Wertpapiere, die auf der Homepage angeführt sind, können fiktiv gekauft und verkauft werden. Auch auf die Sieger der Erwachsenen-, der Schüler- und der Klassenwertung warten tolle Preise. Der erste Preis in der Erwachsenenwertung ist ein Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro.



In der Schülerwertung wird der erste Platz mit einem Hrinkow-Elektro-Mountainbike im Wert von 4165 Euro belohnt. Der erste Preis in der Klassenwertung ist ein LASK-Heimspiel inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro. Insgesamt werden Preise im Wert von 38.000 Euro ausgespielt. Die Siegerehrung findet bei der Börsespiel-Abschlussveranstaltung am 7. Mai in Linz statt.

