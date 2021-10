OÖN-Immotag: Alles über Kaufen, Erben, Schenken

Antworten auf diese Fragen erhalten Interessierte am Freitag, 15. Oktober, beim OÖN-Immobilientag mit den oberösterreichischen Notaren. Zwischen 12.30 und 16.30 Uhr werden im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien in Talkrunden und in persönlichen Beratungsgesprächen mit Notaren die wichtigsten Fragen erörtert. Als Experte mit dabei ist unter anderen Hubert Breitwieser aus Wels. Anmeldung für persönliche Beratung und Talkrunden unter: notare-immotag.at

Das Programm: