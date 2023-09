OÖN Digital Days in Linz: "Das darf man sich nicht entgehen lassen"

Das schöne Wetter als Spielverderber? Mitnichten! Trotz strahlenden Sonnenscheins und spätsommerlich-warmen Temperaturen ließen sich Hunderte Besucher den ersten von zwei Tagen bei den OÖN Digital Days in Linz nicht entgehen. Auf drei Bühnen sprachen gaben Digitalisierungsexperten Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz, die digitale Transformation von Unternehmen und Österreichs Chancen als Digitalstandort.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war das OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz bereits bei der Eröffnung am Vormittag. OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein und OÖN-Anzeigenchef Bernd Kirisits sprachen über die digitale Transformation der Tageszeitung. Die bereits sechste Auflage zeige, dass die Digital Days bereits zu einer Institution geworden seien, betonten beide. "Für uns als Medium bedeutet Digitalisierung, dass wir versuchen, das große Ganze zu sehen und die gesamte Klaviatur zu bespielen: Print, online, TV und Social-Media-Kanäle. Und ich denke, das gelingt uns gut", sagte Dickstein. Kirisits erinnerte an die Anfänge im Jahr 2018 und daran, wie sehr die Veranstaltung seither gewachsen sei: "Zu uns nach Linz kommen Jahr für Jahr Top-Speaker, wir haben eine tolle Veranstaltung etabliert."

Das sahen nicht nur Vortragende wie Kosima Kovar so, die das Start-up AdaGrowth gegründet hat, das Frauen im Berufsleben unter die Arme greift. Beeindruckt zeigten sich auch Theresa Imre, Gründerin und Geschäftsführerin der Lebensmittelplattform Markta, und die Vertreter der fünf heimischen Industriebetriebe KTM, Primetals, Engel, Umdasch und K-Businesscom, die auf der Bühne über die Folgen der Digitalisierung in der Industrie diskutierten und sogar im Publikum um Jobanwärter warben.

Dass die Digital Days bei den Besuchern einen Nerv treffen, bestätigten Maja Müller und Stefanie Endlinger von der Onlinemarketing-Agentur "get on top": "Die Firma, bei der wir arbeiten, ist im Bereich Kundenbetreuung tätig, da sind alle Vorträge quer durch die Bank interessant für uns. Das darf man sich nicht entgehen lassen, dafür lohnt es sich auch, aus Salzburg anzureisen."

Schon zum dritten Mal dabei

Zum dritten Mal zur Veranstaltung kam die Linzerin Laura Enzenhofer, die bei der XXXLutz-Gruppe im Digitalbereich arbeitet. "Man sieht viele bekannte Leute, und die Vortragenden sind sehr spannend. Die aktuellen Digitalisierungsthemen werden diskutiert, und es ist toll, sich hier dazu Input zu holen." Ihre Premiere hatten unterdessen Angelika Wagner und Claudia Hochreiter aus der Online-Marketing-Abteilung des Schwertberger Spritzgussmaschinenherstellers Engel: "Wir sind das erste Mal da, nachdem unsere Kollegen von den letzten Digital Days so geschwärmt haben. Wir nutzen den Tag, um uns auf den neuesten Stand zu bringen, auch zum Netzwerken ist es eine gute Möglichkeit."

Das Netzwerken steht auch heute, Mittwoch, am Abend im Mittelpunkt. Dann findet die Aftershowparty in der Linzer Tabakfabrik statt - samt der Übertragung eines Live-Podcasts.

