OÖN Digital Days: Das Treffen der digitalen Experten in Linz

Die fünfte Auflage der OÖN Digital Days geht heuer am 28. und 29. September wieder in den Promenaden Galerien in Linz über die Bühne. Zahlreiche Expertinnen und Experten sind dabei, um im Herzen der oberösterreichischen Landeshauptstadt über digitale Transformation, Künstliche Intelligenz, Online-Marketing und über allgemeine aktuelle Themen der Digitalisierung wie beispielsweise die digitale Nachhaltigkeit und die Zukunft des E-Commerce zu sprechen.

Die Liste der Referenten kann sich sehen lassen. So berichtet Universitätsprofessor Sepp Hochreiter über die aktuellsten Erkenntnisse im Bereich der künstlichen Intelligenz. Stephanie Bauer von der voestalpine gibt Auskunft darüber, warum die voestalpine in der Kommunikation nicht mehr auf B2B setzt, sondern der B2P-Ansatz (Business to Person) immer wichtiger wird. Auch Rainer Will, der Geschäftsführer des Handelsverbands, wird heuer wieder auf der Bühne Rede und Antwort stehen.

Über die notwendigen Leadership Skills im digitalen Zeitalter spricht Thomas Kleindessner, der Geschäftsführer von Leaders21, wo auch Ex-Runtastic Gründer Florian Gschwandtner investiert ist. Mit Peter Windischhofer ist auch der Digitalos-Gewinner aus dem Jahr 2020 mit an Bord. Der Co-Founder und Geschäftsführer von refurbed wird über die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit und über die Unternehmensgründung eines der erfolgreichsten österreichischen Start-ups sprechen. Alle Informationen zur zweitägigen Veranstaltung und Tickets unter: nachrichten.at/digitaldays