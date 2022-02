OÖN-Börsespiel: Voest unter den Top-Aktien

Gerade noch hat der Linzer Technologiekonzern voestalpine seine starken Ergebniszahlen für das dritte Quartal präsentiert, schon haben die Aktien des Konzerns an Wert gewonnen. Kein Wunder, dass auch die Aktien des Linzer Konzerns beim Börsespiel zu den meistgehandelten Produkten gehören. Seit Spielbeginn finden sich die Wertpapiere auf Platz drei. Davor liegen nur Tesla und Apple.

Wer ebenfalls einen Einblick in die Welt der Börsen bekommen will, kann das noch bis 23. März tun. Ein Einstieg ist jederzeit auf www.oon-boersespiel.at möglich. Gespielt wird in mehreren Kategorien: Erwachsene, Schüler, Klassen und Regionen-Rallye. Für jede Wertung gibt es attraktive Preise in der Gesamthöhe von 30.000 Euro.

Der Hauptpreis bei den Erwachsenen ist ein Citroën C3, zur Verfügung gestellt von der Autowelt und Kepler Fonds KAG. Für den Sieger unter den Schülern gibt es neues Apple iPhone 13 Pro, gesponsert von den OÖN. Für die Siegerklasse gibt es "Race & Fun" im Rotax Maxdome. Die Gewinner der Regionen-Rallye erhalten Fonds-Gutscheine im Wert von je 500 Euro.