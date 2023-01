OÖN-Börsespiel: Start in turbulentem Umfeld

2022 war ein Jahr mit zweistelligen Verlusten an den meisten internationalen Aktienbörsen. Seit Jahresbeginn geht es aber wieder leicht bergauf. Ob das schon die Trendwende nach oben ist, weiß derzeit niemand. In diesem Umfeld startet die 21. Auflage des OÖNachrichten-Börsespiels in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich. Zwei Monate lang können Sie sich unter Rahmenbedingungen, die der Realität sehr nahekommen, mit den Mechanismen der Börse beschäftigen. Sie gewinnen auf jeden Fall Der